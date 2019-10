L’attore che interpreta Maschera Nera ha parlato nello specifico di cos’è che lo ha attratto di più del progetto:

I misogini nei film sono spesso estremi: violentano, picchiano le donne ed è giusto rappresentare le persone così perché esistono e sono ovviamente le peggiori. Ma nei dialoghi di Birds of Prey c’è un accenno alla misoginia di tutti i giorni, alle cose che dici da uomo di cui non ti rendi neanche conto, come gli “spiegoni da maschio”, che sono nello script in modo molto sottile. L’ho trovato geniale.