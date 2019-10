Non è che posso dire molto, ma Michonne è un personaggio molto importante, così come Rick ovviamente. Da fan ti posso dire che mi piacerebbe rivederli insieme in una delle maniere in cui potremmo farlo. Lei ha un ruolo fondamentale in questa stagione, ma l’universo complessivo e le varie storie in programma esistono tutte nella testa del nostro chief content officer Scott Gimple. Lui ha tutta una serie di piani e di idee e neanche noi sappiamo sempre dove andranno a parare.

In un’intervista rilasciata a Metro qualche giorno fa, produttrice di, ha parlato di Michonne, il personaggio interpretato da Danai Gurira, e della possibilità di assistere a una reunion fra lei e Rick Grimes, il personaggio di Andrew Lincoln che ha abbandonato la serie tv durante la nona stagione, nei film che arriveranno al cinema.

Danai Gurira ha salutato il su personaggio durante l’ultima edizione del Comic-Con di San Diego con queste parole:

Posso confermare che questa [per me] è l’ultima stagione. Me ne andrò. Vorrei solo poter dire che questa è stata tra le gioie più pure della mia vita, interpretare questo ruolo… Sono molto, molto grata per l’esperienza che ho avuto al punto che adesso non riesco neanche a esprimerlo.

La decima stagione dello show ha aperto, qualche giorno fa, decisamente in negativo e così com’è successo l’anno scorso, anche quest’anno la season premiere ha rappresentato per la serie il peggior risultato in termini di ascolti. Ma questa volta potrebbe esserci dietro un motivo da non sottovalutare come abbiamo avuto modo di spiegarvi in questo approfondimento.

Quanto al viaggio di Rick in queste avventure cinematografiche della saga, ecco cosa ha detto Scott Gimple qualche settimana fa sul red carpet della decima stagione: