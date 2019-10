, il film condiretto da Todd Phillips, è già diventato il terzo maggior incasso al Box Office nazionale in questo 2019 ( ve ne abbiamo parlato qua ).

Ora vi mostriamo dei nuovi scatti dal backstage della pellicola che sono stati diffusi su Instagram dal filmmaker. Le foto sono state prese dal celebre fotografo Niko Tavernise.

Tavernise è noto per il suo lavoro di fotografo e autore dei backstage presenti nelle edizioni home video di film di Darren Aronofsky come Noah, Il Cigno Nero, The Wrestler e The Fountain, e delle foto di scena di film come The Amazing Spider-Man 2, Moonrise Kingdom, John Wick 3, The Greatest Showman e film di prossima uscita come The Irishman e West Side Story.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

