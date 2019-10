Le riprese dipotrebbero tenersi anche in quel di Malta.

La notizia risale alla fine di settembre, ma l’abbiamo intercettata solo ora grazie alla segnalazione effettuata da Jurassic Outpost. La macchina produttiva della pellicola dovrebbe “invadere” l’isola di Malta entro la fine dell’anno. Chiaramente non si sa se la località fornirà lo sfondo per Isla Nublar o, magari, Isla Sorna oppure per un’area del tutto inedita.

Terremo d’occhio l’evolversi della faccenda…

Jurassic World 3: nel cast anche Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum!

È ufficiale: dopo mesi di indiscrezioni e sospetti da parte dei fan, il regista Colin Trevorrow ha annunciato che Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum faranno parte del cast di Jurassic World 3, ultimo capitolo della trilogia che ha rilanciato la saga, tornando nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom.

Trevorrow ne ha parlato a un evento organizzato da Collider al cinema ArcLight di Hollywood il mese scorso. Il regista ha confermato che gli attori non compariranno in un cammeo (come aveva fatto Goldblum in Jurassic World: il Regno Distrutto, o Laura Dern in Jurassic Park III), ma avranno ruoli consistenti nel nuovo film.

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito, nel Buckinghamshire. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) ed Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.

Nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme a Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.