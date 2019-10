Dal 29 ottobre al 3 novembre Trieste diventa la capitale italiana della fantascienza. E quest’anno potresti salpare anche tu con l’astronave madre del

BadTaste.it è ancora una volta partner della manifestazione, e anche quest’anno dà la possibilità di ricevere tre notti di ospitalità gratis per i giorni 1, 2 e 3 novembre per due persone, e due accrediti per accedere a tutti gli eventi e ai film in programma.

Ecco come fare:

Scarica l’app “ARIA – The AR Platform” sul tuo smartphone, lanciala e inquadra l’immagine qui sotto;

Ti appariranno 5 fotogrammi da 5 classici di fantascienza (e dintorni) di cui quest’anno ricorre l’anniversario;

Indovinali tutti e partecipa al Trieste Science+Fiction Festival!

Il primo lettore che invierà la soluzione dell’enigma all’indirizzo di posta elettronica accrediti@ scienceplusfiction.org indicando BadTaste.it nell’oggetto riceverà gli accrediti e l’ospitalità.

Fanno fede per la precedenza giorno e ora di invio della mail.

L’IMMAGINE DA INQUADRARE: