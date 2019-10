Carnage non sarà l’unica nemesi presente in, a giudicare dalle ultime voci di corridoio: Deadline riporta oggi in esclusiva che nella pellicola il personaggio interpretato da Woody Harrleson sarà in compagnia di

Nota come Frances Louise Barrison, il personaggio è stato creato da Tom DeFalco (testi) e Ron Lim (disegni) debuttando nel 1993 sulla testata Spider-Man Unlimited (Vol. 1). Tra i suoi poteri, la capacità di controllare il suono e le emozioni altrui. Negli eventi raccontati da Maximum Carnage si allea proprio con Carnage e altri criminali.

La Sony, secondo il giornale, sarebbe alla ricerca di un’attrice anche se ha preferito non commentare ufficialmente le voci trattandosi di “fasi preliminari“. Secondo una fonte il ruolo non è ancora stato affidato, la scelta è molto ampia e la major sembrerebbe intenzionata a scegliere un’attrice sconosciuta.

Nel cast del film torneranno ovviamente Tom Hardy insieme a Michelle Williams e Woody Harrelson (Carnage). La sceneggiatura è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Le riprese dovrebbero partire a metà novembre (alcune fonti parlano del 25), mentre l’uscita è fissata al 2 ottobre 2020. Il direttore della fotografia sarà Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

