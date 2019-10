Il primoha incassato ben 856 milioni di dollari attestandosi però su un ben poco lusinghiero 29% di apprezzamento critico medio su Rottentomatoes

Uno di quei casi in cui la differenza di opinioni fra addetti ai lavori e pubblico è ben delineata. Anche se notiriamente sono i soldi a mandare avanti l’industria cinematografica, le tanto vituperate “recensioni positive” tendono comunque a essere gradite, al di là di quanto possano, o meno, influenzare il destino commerciale di questo o quel film.

Durante la promozione stampa di Zombieland – Doppio Colpo, Ruben Fleischer è tornato a parlare di Venom esponendo la sua idea in relazione alle pessime recensioni ottenute dalla pellicola nel momento in cui gli è stato chiesto cosa avrebbe cambiato del suo lungometraggio:

Avrei cambiato la reazione dei critici. Sono rimasto alquanto spiazzato dallo scarso apprezzamento critico perché è uno di quei classici film fatti per divertire la gente e non ho ben capito se si sia trattato di un qualche genere di contraccolpo contro la Sony o magari di gente che adora solo la Marvel. Ma sono rimasto davvero sorpreso dalla levata di scudi della stampa perché la gente, invece, lo ha apprezzato davvero. In molti hanno gradito che si trattasse di un semplice e divertente film di supereroi. Ripeto: sono rimasto sorpreso. Non so cosa si stessero aspettando.