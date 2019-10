Sempre su Veroha mostrato un’altra immagine di una scena tagliata del montaggio preliminare di, il cinecomic DC passato a Joss Whedon nel corso della post-produzione. Questa volta si tratta di un momento con protagonista Diana Prince, interpretata da Gal Gadot.

Potete ammirarla qui di seguito.

Su instagram è apparso inoltre un collage con altre foto tratte dal momento in questione: si tratta della sequenza in cui dopo aver appreso della freccia scagliata dalle Amazzoni, Diana parte da Parigi e si dirige verso le catacombe greche per apprendere una “lezione di storia” e scoprire dell’imminente arrivo di Darkseid.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.

Questa la sinossi:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

