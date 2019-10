Prosegue il casting di: poco dopo l’annuncio dell’ingresso diin un misterioso ruolo e il ritorno dinei panni di Niobe, arriva la notizia cheè in trattative per entrare a sua volta nel cast. Non sappiamo quale ruolo otterrà la star di Iron Fist (era Colleen Wing), ma si tratterà di una parte di una certa importanza. Secondo Deadline , l’attrice ha stupito tutti durante l’audizione, nella quale Lana Wachowski stava cercando “un volto che ricordasse una sorta di Neo al femminile”.

Ricordiamo che la Henwick ha avuto anche una piccola parte in Star Wars: Il Risveglio della Forza (Jessika Pava, pilota di X-Wing) ed è stata Nymeria, una delle Serpi delle Sabbie in Game of Thrones – Il Trono di Spade.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme a Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) e verrà da lei diretto.

Sembra che buona parte del cast della trilogia tornerà, quel che è certo è che ci saranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, mentre John Toll si occuperà della fotografia. Tra i nuovi ingressi di Matrix 4 anche Yahya Abdul-Mateen II, la star di Aquaman.

Secondo Production Weekly le riprese inizieranno nello specifico a febbraio 2020 a Chicago, in Illinois, con il titolo di produzione Project Ice Cream. Nei prossimi mesi, quindi, verrà completata la pre-produzione e annunciato il cast completo.

Ricordiamo che il primo film ha compiuto 20 anni proprio quest’anno. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali).

A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Che ne pensate dell’ingresso di Jessica Henwick nel nuovo film di Matrix? Ditecelo nei commenti o sul forum!