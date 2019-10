ha ottenuto un ruolo da protagonista nel cast di, ultimo capitolo della trilogia che ha rilanciato la saga e che chiuderà la storia partita con

L’attrice della serie She’s Gotta Have It di Spike Lee reciterà al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e sarà anche in compagnia di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, di ritorno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom.

Tra i nuovi ingressi acanto a Wise troveremo anche Mamoudou Athie, l’attore di Sorry For Your Loss su Facebook.

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito, nel Buckinghamshire, ma probabilmente anche a Malta. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) ed Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.

L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.

Oltre a She’s Gotta Have It, Wise è apparsa anche in Someone Great e avrebbe dovuto interpretare Maria Rambeau in Captain Marvel prima di perdere il ruolo a favore di Lashana Lynch.

