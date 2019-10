In tempi non sospetti, star di Il Trono di Spade, ha espresso la sua grande passione verso il mondo die del Wizarding World creato da J.K.Rowling.

A tal propositi all’ACE Comic Con l’attore ha risposto a una domanda riguardante la saga, rivelando a quale casata di Hogwarts sente di appartenere. Ecco la sua risposta:

Mi sono fatto questa domanda per molto tempo perché in realtà vorrei essere un Serpeverde. Ma penso di essere un Grifondoro, ci ho pensato molto e penso che sì, quella sarebbe la mia casata.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Harington nel cinecomic Marvel Gli Eterni.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

