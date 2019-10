Dopo aver letto dell’ apprezzamento di, creatore di The Walking Dead , a proposito di, scopriamo oggi un’altra curiosità relativa alla celebre serie targata AMC.

Come raccontato da Ruben Fleischer a Uproxx, Emma Stone aveva infatti proposto di far incrociare i protagonisti del film con quelli della serie:

Emma ebbe un’idea spassosa di mostrare i nostri eroi in un panorama post-apocalittico e farli imbattere in alcuni dei componenti del cast di Walking Dead, giusto di passaggio. Non siamo mai riusciti a farcela.

Visto che di solito girano ad Atlanta come abbiamo fatto noi, pensavamo che non sarebbe stato difficile, ma sarebbe stata una strizzatina d’occhio che avrebbe infranto la sospensione dell’incredulità del nostro film. Però so che sarebbe stata divertente e i fan l’avrebbero apprezzata.