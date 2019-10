Si torna a parlare indirettamente del flop di, il film dell’universo di Guerre Stellari rivelatosi decisamente deludente in termini di risultati al botteghino.

A fronte di diversi problemi di produzione e di budget lievitati, la pellicola di Ron Howard sulla base di un budget dichiarato di 275 milioni di dollari (marketing escluso) ne ha incassati 392,9 in tutto il mondo. Tra i motivi di questa delusione si è parlato di un effetto saturazione: il film di Solo uscito a maggio 2018 non è stato percepito come un evento cinematografico come lo sono sempre stati i film di Guerre Stellari.

A commentare la questione saturazione è stato Anthony Daniels, che abbiamo rivisto nei panni di C-3PO proprio nel trailer finale di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker arrivato poche ore fa.

“Credo che abbiano fatto il passo più lungo della gamba e esagerato un po’ con l’entusiasmo. La gente era già sazia, Star Wars è partito in quarta e ha ingozzato il pubblico” ha dichiarato l’attore in occasione dei premi Bafta Cymru secondo quanto riportato dal Sunday Times.

Ha poi parlato del nuovo film in arrivo a dicembre:

Sarà una boccata d’aria fresca e darà soddisfazione a molte persone. Poi magai ci sarà una pausa. La gente dirà che questo è il film che volevano effettivamente vedere.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).