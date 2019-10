Con l’arrivo del final trailer, si sono aperte le prevendite dei biglietti die nonostante le infinite polemiche che hanno accompagnato l’uscita de, la risposta è stata subito all’insegna dell’entusiasmo: nelle prime 4 ore, come vi avevamo spiegato, il dato era quasi doppio rispetto a quello ottenuto danello stesso lasso di tempo.

Trascorse le “solite” 24 ore è arrivato il momento del bilancio definitivo (ovviamente in riferimento a questo intervallo temporale) per Atom Tickets e, alla fine, il record è rimasto nelle mani della pellicola Marvel Studios anche se Star Wars 9 ha venduto un quantitativo di biglieti 2.5 volte superiore a quello di The Last Jedi. La classifica dei cinque film che, sulla piattaforma citata, hanno venduto più biglietti nelle prime 24 ore è così composta: Avengers: Endgame, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Aquaman, Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Avengers: Infinity War.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).