Anche durante questo, BadTaste.it sarà presente, in qualità di webpartner della manifestazione , per seguire tutti i più importanti appuntamenti e incontri che si terranno nella cinque giorni toscana.

Dal cinema ai fumetti, passando per la televisione e i videogames.

Ma è proprio nella sempre più importante e nutrita Area Movie che noi di BadTaste saremo coinvolti in maniera diretta, visto che introdurremo, o modereremo, buona parte degli eventi in programma, dalla masterclass di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker in compagnia di Joonas Suotamo alla proiezione di Shining Extended Edition (insieme agli amici de i400calci).

A seguire potete trovare il programma, giorno per giorno, dell’Area Movie:

30 OTTOBRE

Cinema Astra

h. 12.00

The Walt Disney Company Italia presenta:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Incontro con Joonas Suotamo (Chewbacca)

Modera Badtaste.it

*Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

h. 17.30

Stephen King’s Doctor Sleep– Anteprima

(Warner Bros Italia, USA, 151’)

Introduce BadTaste.it

h. 20.30

Terminator – Destino Oscuro – Anteprima

(20th Century Fox, USA, 120’)

Introduce BadTaste.it

Auditorium San Girolamo

h. 17.30

Eye of the Beholder: the art of Dungeon & Dragons – Anteprima

(Cavegirl Production, USA, 92’)

Piazza San Michele

h. 19.00

20th Century Fox presenta:

Terminator Dark Fate – Laser show event

31 OTTOBRE

Auditorium Banca del Monte

h. 10.00

Il Risorgimento dell’animazione made in Italy

Alessandro Rak e Carlo Stella presentano:

The Walking Liberty – Immagini e clip in anteprima

Cinema Moderno

h. 15.30

Netflix presenta:

The Witcher – La serie

Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich e l’autore Andrzej Sapkowski

A seguire:

Trailer in anteprima

Incontro con Lauren Schmidt Hissrich e le attrici Anya Chalotra e Freya Allan.

Modera Gianmaria Tammaro

*Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

Piazza Anteminelli – Padiglione Bonelli

h. 17.30

Evento Universo Bonelli

#Linizio #UniversoBonelli #31ott2019

Cinema Astra

h. 20.30

Infinity presenta:

Shining – The Extended Edition – Versione originale Sub. Ita

(Warner Bros Italia, USA, 143’)

Introduce BadTaste.it e Stanlio Kubrick de i400calci.it

1 NOVEMBRE

Teatro del Giglio

h. 11.00

Amazon Prime Video presenta:

Star Trek Picard

Sir Patrick Stewart e il cast della serie incontrano il pubblico

A seguire:

Lucca Comics & Games rende omaggio a Sir Patrick Stewart

L’attore imprimerà le sue mani per la Walk Of Fame

*Ingresso con biglietto gratuito speciale ritirabile dalle ore 08.30 della mattina

dell’evento, alla biglietteria di Piazzale Verdi, con annesso biglietto/braccialetto

della giornata

h. 15.30

Cartoon Network presenta:

The Making of Steven Universe

Incontro con Rebecca Sugar

Modera Sio

*Ingresso con biglietto gratuito speciale ritirabile dalla mattina dell’evento alla

biglietteria del Teatro del Giglio con annesso biglietto/braccialetto della

manifestazione valido quel giorno.

Baluardo San Frediano – Via delle Mura

Ore 11.00 / 12.30 / 15.30

Cartoon Network Parade

Parata dei personaggi Cartoon Network (canale 607 di Sky) con

accompagnamento musicale

Cinema Astra

h. 14.00

Netflix presenta:

The Witcher – La serie

Incontro con Tomek Baginski (executive producer), Tim Aslam (costume designer)

e Andrew Laws (production designer).

Modera Gianmaria Tammaro

*Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

h. 15.30

Rai Fiction presenta:

Incontro con Francesco Montanari

Il racconto dal set della nuova stagione de Il Cacciatore

Prossimamente su Rai2 e online su RaiPlay

h. 17.00

Greenpeace: l’arte diventa strumento contro il cambiamento climatico

Come l’industria dei contenuti deve affrontare l’emergenza climatica

h. 18.00

Shinko e la magia millenaria – Proiezione in lingua italiana

(Yamato Video, GIAPPONE, 95’)

Introduzione a cura di Gualtiero Cannarsi

A seguire commento e dibattito col pubblico.

Cinema Centrale

h. 12.00

Lorenzo Mattotti presenta:

La famosa invasione degli orsi in Sicilia – Anteprima

(Bim, ITALIA, FRANCIA, 82’)

Introduce Dario Moccia

h. 14.00

Giancarlo Soldi presenta:

Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax – Anteprima

(BizefProduzione, ITALIA, 76’)

h. 16.00

InGenereCinema.com e Space OFF presentano:

Il giro dell’horror – Proiezione del primo episodio in anteprima

(ITALIA,40’)

A seguire dibattito con gli autori Luca Ruocco e Paolo Gaudio e il cast

Modera Andrea Guglielmino

h. 18.00

Summer of 84 – Anteprima nazionale

(Rai4, USA,105’)

h. 20.30

Dead Ant – Anteprima nazionale

(Minerva Pictures, USA, 87’)

Introduce Nanni Cobretti de i400calci.it

Sala Robinson Repubblica

h. 18.00

Lorenzo Mattotti – Masterclass

Incontro su La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Modera Dario Moccia

Auditorium San Girolamo

Ore 18.00

Convegno Mondiale del Cinema di Menare V

L’annuale appuntamento con i400Calci sulla situazione del cinema di menare, ad

accompagnamento del loro ultimo libro: Guida da combattimento ai Mostri Grossi

(Magic Press).

Presentano: Nanni Cobretti e la redazione de i400Calci.

2 NOVEMBRE

Auditorium San Girolamo

h. 10.00

Europictures presenta:

Creators: the past

Incontro con Piergiuseppe Zala (regista), Eleonora Fani (attrice) e Luis Royo

(illustratore).

Baluardo San Frediano – Via delle Mura

Ore 11.00 / 12.30 / 15.30

Cartoon Network Parade

Parata dei personaggi Cartoon Network (canale 607 di Sky) con

accompagnamento musicale

Cinema Astra

h. 11.30

Rebecca Sugar presenta:

Steven Universe: The Movie – Anteprima italiana

(Cartoon Network, USA, 82’)

Introduce Gianmaria Tammaro

*Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

h. 15.00

Sky presenta:

Le serie tv della prossima stagione

a seguire

Anteprima mondiale del primo episodio

His Dark Materials – Queste Oscure Materie

(HBO, 60’)

h. 17.00

Sony Pictures presenta:

Maratona Zombieland

Benvenuti a Zombieland

(Sony Pictures, USA, 88’)

Introduce Alessia Garulli di Warner Bros. Entertainment Italia

*ingresso prioritario per i cosplayer zombie

h. 18.30

Zombieland – Doppio colpo

(Warner Bros Italia, USA, 99’)

Cinema Centrale

h. 12.00

One Piece: Stampede – Il film – Versione originale SubIta

(Anime Factory | Koch Media, GIAPPONE, 101’)

Meet & Greet con Emanuela Pacotto

*Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

h. 15.00

Lu e la città delle sirene – Proiezione in lingua italiana

(Yamato Video, GIAPPONE, 108’)

Introduzione a cura dello staff Yamato

Anteprime dell’editore

h. 17.00

Maria Cabardo presenta:

Better Things: The Life and Choices of Jeffrey Catherine Jones

(USA, 80’)

h. 19.00

Warner Bros. Ent. Italia presenta: DC Night

Introduce BadTaste.it

Swamp Thing – Proiezione in anteprima episodio Pilota

Tutti gli episodi disponibili dal 2 Dicembre su Amazon Prime Video

(Amazon Prime Video, Warner Bros. Int. Tv, USA, 59’)

h. 20.00

Pennyworth – Proiezione in anteprima episodio Pilota

Tutti gli episodi disponibili su STARZPLAY

(Warner Bros Int. TV, USA, 70’)

h. 21.10

Batwoman – Proiezione in anteprima episodio Pilota V.O. con sottotitoli

Prossimamente su Premium Action

(Warner Bros. Int. TV, USA, 45’)

Cinema Moderno

h. 14.00

Mediaset Play presenta:

UAN Day

Con: Cristina d’Avena e Marco Bellavia

Introduce Alessandro Apreda (Doc Manhattan)

*Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

Piazza San Michele

Ore 16.00

Sony Pictures presenta:

Zombie Walk di Zombieland – Doppio Colpo

3 NOVEMBRE

Cinema Centrale

h. 12.00

I figli del mare – Anteprima nazionale in lingua originale con sottotitoli italiani

(Nexo Digital, GIAPPONE, 110’)

h. 15.00

REAL! – A Ghostbusters Tale

(ITALIA, 110’)