L’impeto nel realizzare Joker è stato dovuto a Todd [Phillips]. Uno dei lati positivi del lavorare per la Warner Bros. e avere a disposizione la DC è che crediamo che non tutti i film debbano…. non che i film Disney lo siano, ma non tuti i nostri film devono essere in universo condiviso o avere lo stesso tono. Abbiamo semplicemente creduto che una storia sulle origini di un super cattivo vietata ai minori fosse un’idea forte. Quando abbiamo dato il via libera al film non ci aspettavamo tutto questo successo.