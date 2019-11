La Warner Bros. ha annunciato oggi il cast confermato, l’ambientazione e i primi dettagli della produzione di, sequel deiancora senza titolo.

Prima di tutto, i grandi ritorni: Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese partiranno in primavera 2020, e l’uscita è fissata per il 12 novembre 2021. Ricordiamo che alla regia tornerà David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

Che ne dite del cast confermato di Animali Fantastici 3?