Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, dopo la presentazione in anteprima nell’Area Movie di Lucca Comics & Games lo scorso 30 ottobre, ha invaso i cinema dello stivale a partire dal giorno seguente.

La pellicola di Mike Flanagan (Il Gioco di Gerald, The Haunting of Hill House) si colloca a metà strada fra un adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King e un sequel di Shining, il film che Stanley Kubrick ha tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore di Bangor, Maine.

Nel lungometraggio si ripercorrono in senso letterale fatti e ambientazioni della leggendaria opera kubrickiana anche se la produzione ha scelto una strada differente, sicuramente più economica, rispetto a quella adottata da svariaty “legacyquel” e non solo: al posto di mostrare delle versioni ringiovanite digitalmente degli interpreti principali del film originale, nei panni di Jack Torrance, Wendy e dei fantasmi dell’Overlook Hotel troviamo dei “fac-simile”.

I più attenti e le più attente di voi avranno però sicuramente notato un cammeo di uno degli interpreti di Shining, nello specifico di Danny Lloyd che nel capolavoro di Stanley Kubrick interpretava il piccolo Daniel “Danny” Torrance. Se lo avete perso, si tratta dell’uomo che, dagli spalti della partita di baseball, elogia le doti sportive del piccolo Bradley Trevor (Jacob Tremblay), il bambino che di lì a poco andrà incontro a una tragica e violenta fine per mano dei membri del Vero Nodo.

Per Lloyd, che oggi ha 47 anni, si tratta sostanzialmente della prima apparizione in un film hollywoodiano dai giorni di Shining. Il produttore di Doctor Sleep, Trevor Macy, ha raccontato a Variety come Mike Flanagan lo abbia convinto, senza alcuna difficoltà, a questa breve apparizione:

Lloyd era molto emozionato all’idea di fare il cammeo. Dopo l’originale non ha praticamente più recitato. È un insegnante di successo, una di quelle persone che lavorano effettivamente per far sì che il mondo sia un posto migliore. È stato sul set per un giorno ed eravamo tutti contentissimi di averlo con noi. Mike l’ha rintracciato su Twitter e gli ha mandato un messaggio privato.

A CB.com, Mike Flanagan ha specificato che la presenza di Danny Lloyd non è l’unico “prestito” preso materialmente da Shining.

Ci sono tre inquadrature. Tre inquadrature che sono di Kubrick. Una è la ripresa aerea dell’isola all’inizio del viaggio verso la cima della montagna. Abbiamo preso il suo girato, l’abbiamo stabilizzato, trasformato in notturno aggiungendo della neve. Poi ci sono le due inquadrature successive della macchina che percorre la strada in cui, chiaramente, abbiamo sostituito la vettura. E basta. Il resto è stato rifatto.

Questa la sinossi:

Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, i membri del ‘True Knot’, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose the Hat. L’innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d’ora – affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

“Doctor Sleep” è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, da Rebecca Ferguson In quello di Rose the Hat, e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra. Il cast principale include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick ne sono i produttori esecutivi.

Il team creativo di Flanagan che ha lavorato dietro le quinte è composto dal direttore della fotografia Michael Fimognari (“The Haunting of Hill House”), dagli scenografi Maher Ahmad (“Duri si diventa”) ed Elizabeth Boller (“Terrore del silenzio”), e dalla costumista Terry Anderson (“Nella tana dei lupi”). La colonna sonora è opera dei The Newton Brothers (“The Haunting of Hill House”).