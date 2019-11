Se avete mai sognato di dormire nel villaggio di, il posto in cui è nato Harry Potter, grazie a Airbnb è ora possibile.

La De Vere House è da poco apparsa sul noto portale per l’affitto di posti letto e appartamenti al prezzo di 110 sterline a notte.

La casa si trova nel centro di Lavenham, uno dei più caratteristici villaggi mediali in Gran Bretagna che è stato fonte di ispirazione per il villaggio di Godric’s Hollow nei film di Harry Potter e i Doni della Morte e per la casa dei Potter (di cui sono state utilizzate soltanto delle sezioni), ricostruita in teatro di posa.

Diviso in due parti, Harry Potter è i Doni della Morte è arrivato al cinema nel 2010 e nel 2011. Godric’s Hollow è apparsa sia in una scena di Parte 1 con Harry e Hermione che in un flashback di Parte 2 con Piton.

Cosa ne dite? Soggiornereste mai con Airbnb nel villaggio di Harry Potter?

Questa la sinossi del film diretto da David Yates:

Ha l’inizio della ricerca degli Horcrux da parte di Harry, Ron e Hermione. Durante questo viaggio Harry verrà a conoscenza del passato di Silente, molto più oscuro di quanto il ragazzo immaginasse…

