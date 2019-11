Daniel Craig, la star di, non ha certo usato mezze misure nello “zittire” un giornalista convinto del fatto che Phoebe Waller-Bridge sia stata ingaggiata per una questione di quote di genere.

Nel momento in cui il reporter gli ha domandato se Waller-Bridge sia stata assunta come sceneggiatrice per rendere più inclusivo il franchise di Bond, Daniel Craig ha così risposto:

Se stiamo davvero avendo una discussione in merito al gender di Phoebe direi che si tratta di una roba fo**utamente ridicola. È una grande scrittrice, quindi perché non avremmo dovuta averla del progetto? So dove vuoi andare a parare e sappi che non voglio darti spago. Ho capito cosa stai cercando di fare ed è sbagliato. Completamente sbagliato. È una scrittrice fo**utamente brava. Una delle migliori scrittrici inglesi in circolazione. Ho chiesto “Possiamo coinvolgerla nel film?”. Ecco come è andata. È brillante. E la tengo d’occhio da Fleabag prima e da Killing Eve poi e considerato quello che aveva fatto in quei contesti volevo includere la sua voce in Bond. È unica e per noi è un vero privilegio averla nel team.

Phoebe Waller-Bridge, lo ricordiamo, era stata ingaggiata per riscrivere una versione già riscritta da Scott Z. Burns della sceneggiatura originale di Neal Purvis e Robert Wade, alla quale hanno apportato modifiche e contributi anche il regista Cary Fukunaga e il protagonista Daniel Craig

007 – No Time to Die sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.