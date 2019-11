Ancora un’immagine dallo Snyder Cut di, il montaggio di Zack Snyder del cinecomic DC passato poi nelle mani di Joss Whedon, questa volta con

Come oramai di consueto, l’immagine è stata diffusa dal regista attraverso il suo canale Vero e ritrae una scena inedita con protagonisti Cyborg, suo padre e Steppenwolf.

Potete ammirarla qui di seguito.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.

Sono oramai anni che i fan chiedono a gran voce la diffusione del montaggio di Snyder di Justice League: vedrà mai la luce?

Questa la sinossi: