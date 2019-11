The Batman: il regista conferma il casting di Andy Serkis, sarà Alfred!

Attualmente gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista, Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis per Alfred Pennyworth e Jayme Lawson in un ruolo misterioso. Colin Farrell è in trattative per interpretare Pinguino.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (già produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Matt Reeves, anche Mattson Tomlin.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!