Era il 14 agosto quando la Warner Bros. e Pandora annunciavano una collaborazione a temaper la stagione invernale. Tre mesi dopo, eccoci a pochi giorni dal lancio della nuova collezione del brand di gioielli ispirato ai personaggi della saga nata dalla mente di J.K. Rowling.

Da Elle arrivano le prime immagini dei gioielli dedicati a Harry, Hermione, Ron, e l’elfo domestico Dobby; non mancano alcuni ciondoli come il boccino d’oro e l’espresso per Hogwarts, ma anche quelli dedicati alle quattro case della scuola di magia e stregoneria: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde..

“Harry Potter ha portato gioia e magia a generazioni e i fan di Pandora chiedono una collezione da anni” ha dichiarato Stephen Fairchild, direttore creativo. “I gioielli di Pandora danno vita a storie personali, e l’amicizia, l’amore e il coraggio raccontati in Harry Potter significano molto per i fan di Pandora. Siamo felicissimi di portare questa collezione in tutto il mondo“.

Trovate una galleria qui di seguito. Il lancio è previsto per il 28 novembre nei negozi e online.

Che ne pensate della collezione? Ditecelo nei commenti!