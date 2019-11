Vi abbiamo già parlato dell’approdo disu Disney+ e dell’ennesimo cambiamento alla scena tra, che pronuncia una nuova battuta, ovvero “Maclunkey”, poco prima di essere folgorato da Solo.

Empire ha interpellato in proposito il diretto interessato, ovvero Paul Blake, colui che sul set di Una nuova speranza si celava sotto la maschera della creatura (che però aveva la voce di Larry Ward).

Ecco alcuni estratti dall’intervista:

Empire: Hai visto la nuova versione della scena?

Paul Blake: Sì! E non ci ho capito nulla (ride). Mi ha messo un bel po’ di confusione, ma non ho mai capito niente dei film in ogni caso, in particolare quella scena. Sono stato da poco a una convention e ho ricevuto milioni di pareri da tutti. Che mondo!

‘Maclunkey’.

Non sono riuscito a capirlo, non capivo le parole. Tu sì?

Prima che lui spari ad Han, Greedo dice qualcosa che sembra ‘Maclunkey’.

(scoppia a ridere) Sì, parla della sua nonna scozzese.

Larry Ward ha da dato la voce a Greedo nel film – ma tu hai mai pronunciato la parola ‘Maclunkey’ in passato?

No, non era nei dialoghi. Voglio dire, Larry ha fatto il suo lavoro in seguito, non è mai stato sul set a Elstree. Alla fine hanno usato anche alcune mie parole, cambiate al computer.

Cosa pensi che significhi?

Mi chiedi cose di cui non ho idea! Non lo so, davvero. Ho ancora la sceneggiatura, ma non la leggo da 20 anni…è da qualche parte in soffitta. Adesso andrò a rileggerla, ma sono certo che non menzioni Maclunkey, anche se ammetto che la mia memoria da 70 anni non è ancora così ferrea. C’erano solo le solite battute che si vedono nel film.