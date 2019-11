In un’intervista esclusiva rilasciata a TotalFilm , il regista e co-sceneggiatore di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker J J Abrams ha spiegato che la pellicola racconterà la storia di Leia così come doveva essere narrata fin dal principio.

L’indimenticabile interprete del personaggio, Carrie Fisher, è scomparsa a dicembre del 2016 dopo aver terminato le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. La star era stata inizialmente stata ricoverata per via di un arresto cardiaco avvenuto a bordo di un volo Londra – Los Angeles dal quale non si era mai ripresa.

Abrams spiega:

Ci sono delle scene dove interagisce con altri personaggi in una maniera prodigiosa. Se tutto andrà come speriamo deve andare, sarà qualcosa di invisibile di cui non vi accorgerete neanche. Ma dovevamo raccontare la stessa storia di Leia che doveva essere raccontata anche se Carrie fosse stata ancora viva. Ed è qualcosa di incredibile.

Nell’intervista a Todd Fisher di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, il fratello dell’attrice spiegava che, per inserire sua sorella in L’Ascesa di Skywalker, Abrams aveva a disposizione circa 8 minuti di scene eliminate da Il Risveglio della Forza.

La verità è che J.J.Abrams era davvero molto amico di Carrie e l’adorava letteralmente. C’erano otto minuti di materiale da poter utilizzare. Hanno preso e analizzato ogni singolo frame, hanno fatto retro-ingegneria e l’hanno inserita nella storia nel modo giusto. Una sorta di magia.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

