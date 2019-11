L’attrice ha ammesso di aver apprezzato la possibilità di recitare con Daisy Ridley e ha parlato dei punti in comune tra Rose e Rey:

Credo sia bellissimo che condividano la scena perché in Jedi non avevamo scene insieme. È stato bello avere un po’ di energia femminile sul set. Vorrei potervi dire di più, ma non vedo l’ora che le persone le vedano interagire. Credo abbiano entrambe lo stesso obiettivo, ovvero combattere per le cose in cui credono e per le persone che amano. Credo che la cosa riguardi anche questo film: è potente e bellissimo quando le tue azioni sono motivate dall’amore. Riguarda anche quello che succederà nel nuovo film e in quello che farà Rose.