In un’ intervista con Rolling Stones, nel corso della quale ha anche parlato di George Lucas,ha detto la sua sudi Rian Johnson, sugli aspetti che più ha apprezzato della pellicola e sulle possibili “conseguenze” in termini di sviluppo della storia.

Vi proponiamo i passaggi più interessanti qui di seguito:

C’era una sorta di divertente irriverenza nella visione di Rian Johnson in Gli Ultimi Jedi – ha sovvertito quello per cui avevi spianato la strada. Snoke sembra il cattivo principale, per esempio, e lo ha ucciso subito.

Quando ho letto la sua prima stesura, ho riso tanto, perché ho capito quale fosse il tono e quale fosse la sua voce. Ho avuto modo di vedere montaggi del film in fase di lavorazione, come spettatore. E ho apprezzato delle scelte prese da lui che, da regista, probabilmente non avrei fatto. Allo stesso modo di come lui avrebbe preso decisioni diverse se avesse diretto Episodio VII.

Cos’è che ti ha sorpreso di più in quello che ha fatto?

La sorpresa più grande è stato scoprire quanto Luke fosse oscuro. È la cosa che mi ha fatto pensare: “Ok, non me l’aspettavo”. Ed ecco la cosa in cui Gli Ultimi Jedi innegabilmente riesce, ovvero la costante sovversione delle aspettative. È bello che le cose che succedono nel film non sono le cose che ti aspetti succedano.

Come hanno influenzato la tua storia tutti questi inaspettati sviluppi della trama?

Avevo già programmato con [lo sceneggiatore del Risveglio della Forza] Larry Kasdan di come potessero svilupparsi gli avvenimenti. Ma quando ho letto lo script di Rian mi sono reso conto che tutto ciò che accade nel film, ovvero un bel po’ di cose, non ha veramente influenzato in modo definitivo lo sviluppo della storia.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di JJ Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

