Da pochi giorni, come sappiamo, ha avuto inizio il tour promozionale di, tour che porterà il cast principale del progetto on giro per il mondo.

In tal senso Kevin Hart e Dwayne Johnson hanno recentemente condiviso in rete sui loro rispettivi profili Instagram dei divertenti video direttamente dal tour in cui si stuzzicano amabilmente come in uno sketch già visto in Una Spia e Mezzo, commedia del 2016.

Trovate i video qua sotto:

Il “primo sequel”, Jumanji – Benvenuti nella Giungla (2017), ha incassato ben 962 milioni di dollari a fronte di un budget stimato dai 90 ai 150 milioni di dollari.

Sarà interessante monitorare le performance di questa nuova iterazione.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Diretto ancora una volta da Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level arriva nelle sale a gennaio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Lo script è a cura di Jake Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinker, mentre la regia è ancora una volta affidata a Kasdan.

