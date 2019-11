Qualche giorno fa abbiamo scoperto chesarebbe stato accreditato come autore della storia diassieme a Derek Connolly, suo abituale partner artistico, e a, che saranno accreditati anche come sceneggiatori.

Trevorrow aveva iniziato a lavorare al nono episodio anni fa, quando la Lucasfilm lo ingaggiò come regista; a settembre 2017 arrivò la notizia del divorzio consensuale tra le due parti per divergenze creative, ma il contributo del regista di Jurassic World non è stato nullo vista la decisione della Writers Guild of America, il sindacato a difesa degli sceneggiatori.

Ottenere un credito simile comporta anche percepire i residui dei ricavi del film, che Trevorrow ha deciso di destinare a una buona causa.

“Attraverso i suoi film George Lucas ci ha mostrato il nostro legame con tutti gli esseri viventi” ha dichiarato il regista. “Ci ha insegnato a prenderci cura degli altri e lui stesso è stato d’esempio. L’Alexander Devine Hospice aiuta le famiglie in difficoltà, perciò non riesco a pensare a un modo più adatto per onorare l’eredità di George“.

“La Forza scorre potente in noi” ha dichiarato Fiona Devine, fondatrice della struttura. “Le nostre cure sono gratuite, perciò dipendiamo da donazioni e campagne benefiche per il nostro servizio vitale. Siamo estremamente grati a Colin Trevorrow e alla sua famiglia per la loro grandissima generosità e il sostegno“.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

