ha messo a tacere indirettamente le voci delle ultime settimane secondo cui dici sarebbero state proiezioni di prova (in inglese test screening) disastrose e estremamente deludenti per il pubblico.

Film di grande risonanza e che celano grandi segreti e colpi di scena difficilmente vengano mostrati in anteprima a un pubblico generalista. Proprio come nel caso di Avengers: Endgame, infatti, l’ascesa di Skywalker ha potuto beneficiare esclusivamente di proiezioni ristrette per pochi intimi.

In questo modo studi e registi hanno modo di scoprire il giudizio di esterni alla lavorazione evitando fughe di notizie.

Come si legge su Esquire, che ha intervistato il regista:

ESQ: So che hai finito il film da pochissimo, ma qualcuno ha già visto il prodotto finale? JJA: Oh sì, sì, certo. Quello finale finale no, neanche io l’ho visto, perché funziona così: lavori al missaggio, ma fai avanti e indietro tra due posti. Ad esempio lavori alla color in un posto, al missaggio in un altro, perciò lo vedi a pezzi, e ti ritrovi a dire: “Oh, ha un aspetto incredibile”, ma non ha il sonoro, oppure: “Oh, il sonoro è da paura!”. Questo mentre continui a montare il film nella tua testa. Ovviamente l’ho fatto vedere a una proiezione per amici e parenti, ma non abbiamo mai fatto un test screening.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

