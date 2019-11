ha parlato con Eqsuire degli spettatori troppo critici nei confronti di, ma soprattutto del fandom tossico che tocca non solo Guerre Stellari, ma anche tanti altri ambienti del cinema, della televisione e del mondo dell’intrattenimento.

Il consiglio del regista è stato quello di un ritorno all’accettazione, all’accoglienza delle sfumature e alla passione più pura.

Ecco un estratto dall’intervista:

ESQ: Negli ultimi due anni dall’uscita di Gli ultimi Jedi ho scritto tantissimo della risposta dei fan a quel film e del fandom tossico di questa nuova era. Alcuni hanno avuto problemi con la regia, altri con i temi più progressisti. Sono curioso di come la pensi sul riscontro al giorno d’oggi paragonato magari alla serie di film prequel?

JA: Credo che la domanda importante sia: com’è cambiato tutto? Le reazioni a Star Wars, gli attacchi crescenti, la negatività, la Minaccia del Fandom come la chiamano, non sono un’esclusiva di Star Wars, ovviamente. Viviamo in un’epoca in cui se non crei una frattura, se non richiami l’attenzione con l’avversione, rischi di sembrare fuori dai giochi.

Ho sempre amato Star Wars perché ha un cuore enorme. Quello che mi domando è: ho sempre concordato con ogni singola cosa successa in ogni film, nei prequel o nella trilogia originale? No. Amo Star Wars? Sì. Perciò per quanto mi riguarda, e magari sarò ingenuo, è il momento di tornare a un’epoca di maggiore flessibilità.

Non c’è bisogno di concordare con ogni singola cosa per amare qualcosa. Non conosco nessuno di sposato, impegnato, in famiglia, in amicizia, che ami una persona e sia d’accordo con lei su ogni singola cosa.

Dobbiamo ritornare, credo, all’accettazione e alle sfumature. Da appassionato di Star Wars amo ogni singola cosa dei film? No. Amo Star Wars? Cavolo se lo amo.