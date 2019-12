Si è tenuta oggi la presentazione della “nuova” Disney (dopo l’acquisizione della 20th Century Fox) alle Giornate Professionali di Sorrento: durante la convention sono stati annunciati i film che comporranno il listino della major nella prima metà del 2020, non prima di aver celebrato il successo del lancio di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle (secondo miglior esordio di sempre per un film d’animazione): “Siamo davvero felici dello straordinario risultato di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle che riporta sul grande schermo le amate sorelle Elsa e Anna e il simpatico pupazzo di neve Olaf” ha commentato Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece. “Questo grande successo si va ad aggiungere agli eccezionali risultati raggiunti nel corso di quest’anno in cui ben due titoli, Il Re Leone e Avengers: Endgame, hanno superato i 30 milioni di Euro di incasso. Vorrei ringraziare tutto il team di Disney Italia per l’impegno e la passione con cui mette in campo ogni iniziativa, lavorando in sinergia con gli esercenti e i partner, per garantire il successo della nostra offerta cinematografica. Offerta che nel 2020 sarà ancora più ampia grazie ai titoli 20th Century Fox che hanno portato a un arricchimento del nostro listino, sia con film di grandi registi e con attori di fama mondiale, sia con pellicole più ricercate e d’autore”.

Il 2020 si aprirà con il nuovo film diretto da Taika Waititi Jojo Rabbit, in uscita nelle sale italiane il 16 gennaio. Nel film, ambientato durante il nazismo, il giovanissimo Jojo Betzler cerca di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile, rivolgendosi al suo amico immaginario che ha il volto di Adolf Hitler, interpretato dallo stesso regista. Quando scopre che la madre (interpretata da Scarlett Johansson) nasconde in soffitta una ragazza ebrea, Jojo inizierà a guardare con occhi diversi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve. Il giovane attore Roman Griffin Davis, che interpreta il protagonista Jojo “Rabbit” Betzler, e il produttore Carthew Neal sono stati recentemente in Italia per presentare il film al 37° Torino Film Festival, aprendo la kermesse cinematografica.

Il 30 gennaio sarà la volta di Underwater, il thriller/horror ad alta tensione interpretato da Kristen Stewart e diretto da William Eubank, in cui un gruppo di scienziati che sta lavorando sott’acqua viene travolto da un terremoto e dovrà fare delle scelte estreme per sopravvivere.

Adattamento dell’omonimo classico letterario di Jack London, Il Richiamo della Foresta arriverà nelle sale italiane il 20 febbraio portando sul grande schermo la storia di un cane da slitta di nome Buck che dovrà lottare per la sopravvivenza nella natura selvaggia e senza regole dell’Alaska. Il cast del film comprende Harrison Ford, Karen Gillan e Bradley Whitford.

Il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia, diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, la squadra creativa che ha realizzato Monsters University, uscirà in Italia il 5 marzo. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, il film racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

Il 26 marzo arriverà poi la rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione Disney del 1998, Mulan. La regista Niki Caro porta sul grande schermo l’epica storia della leggendaria guerriera Mulan, una giovane donna senza paura che rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.

Il 2 aprile uscirà in Italia New Mutants: un multietnico gruppo di giovani, che con l’arrivo della pubertà scopre di avere poteri mutanti, è rinchiuso in una struttura segreta, una sorta di istituto psichiatrico da cui cercheranno di fuggire.

La Vita Nascosta – Hidden Life, diretto da Terrence Malick, arriverà nelle sale italiane il 9 aprile. Il film è incentrato sulla storia di Franz che, chiamato alle armi e a giurare fedeltà al Führer, è incapace di concepire la violenza e obietta. Arrestato per tradimento, viene processato e condannato a morte nell’agosto del 1943.

Il 29 aprile, invece, sarà la volta dell’attesissimo film Marvel Studios Black Widow in cui, dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow.

Diretto da Joe Wright e con un cast d’eccezione che comprende Gary Oldman, Amy Adams e Julianne Moore, La Donna alla Finestra arriverà in Italia il 14 maggio. Il film racconta la storia di una donna che trascorre le sue giornate in casa bevendo, guardando vecchi film e spiando i vicini. Dalla sua finestra riesce a vedere anche ciò che succede all’interno dell’appartamento dei nuovi vicini, apparentemente ‘normali’, ma che nascondono invece un segreto scioccante.

Artemis Fowl, diretto da Kenneth Branagh, uscirà nelle sale italiane il 27 maggio. Ispirato al primo libro dell’omonima serie firmata da Eoin Colfer, il film è un’avventura fantastica e avvincente che segue il viaggio del geniale dodicenne Artemis Fowl, discendente di una lunga stirpe di menti criminali, mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso.

La convention si è conclusa con alcune anticipazioni relative al secondo semestre del 2020: Free Guy (diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds) in arrivo a luglio, la nuova avventura ispirata alla storica attrazione di Disneyland Jungle Cruise (con Dwayne Johnson ed Emily Blunt) in arrivo ad agosto e il nuovo capolavoro Disney e Pixar Soul.

Potete commentare qui sotto o sul forum.