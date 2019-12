In una nuova intervista di Variety hanno parlato del fandom di Star Wars, delle cosiddette “ship“, e hanno smentito l’idea di una relazione romantica tra Finn e Poe.

Come sostenuto dal regista:

Quel rapporto per me è molto più profondo di una relazione romantica. Questi due hanno un legame molto profondo, non solo per il momento difficile in cui si sono incontrati, ma anche per il fatto che siano disposti a essere tanto intimi, tanto spaventati e insicuri, pur restando coraggiosi, impavidi e audaci.

Abrams è quindi contrario a tale eventualità, ma gli altri attori non sono apparsi dello stesso avviso.

“Personalmente, speravo che negli altri film avremmo fatto un passo in avanti, ma non sono io il capo” ha commentato Isaac. “Mi sembrava uno sviluppo naturale, ma purtroppo viviamo in un’epoca in cui la gente ha troppa paura, credo, di… non so cosa“. L’attore ha suggerito che l’ambiguità nel loro rapporto permette una maggiore immedesimazione degli spettatori, “ma se fossero finiti insieme, sarebbe stato divertente“.

Boyega ha concordato con il collega: “Hanno sempre avuto un rapporto affettuoso e aperto, perciò non sarebbe stato troppo fuori luogo se si fosse sviluppato. Al contempo, al momento si tratta di qualcosa di platonico”.

Abrams ha comunque sottolineato di aver tenuto conto della comunità LGBTQ+:

Ho voluto assicurarmi che gli spettatori delle comunità LGBTQ si sentissero rappresentati. Non dirò nulla che possa anticipare quello che succederà nel film, ma quel che ho detto ho detto.

In tale occasione Abrams ha anche smentito una teoria popolare tra i fan di “Reylo”, quella del filo rosso del destino. Si tratta di una leggenda di origine cinese diffusa in Giappone secondo cui ogni persona porta un filo rosso legato al mignolo della mano sinistra che lo lega alla propria anima gemella.

Secondo alcuni fan, Rey e Kylo sono destinati a stare insieme in base a questa forza. “Non è un’idea a cui abbiamo fatto riferimento” ha commentato il regista.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

