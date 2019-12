British GQ ha intervistatoa proposito die della fine della saga.

L’attrice ha parlato dell’accoglienza della pellicola di J.J. Abrams sostenendo l’impossibilità che il film piaccia a tutti:

Ci sono persone a cui non piacerà mai un caz*o e non c’è verso. Ma spero che la maggior parte capisca che abbiamo realizzato questo film con tanto amore e che J.J. ha lavorato sodo per chiudere la storia di nove film. È impossibile accontentare tutti.

L’interprete di Rey ha poi parlato della scortesia di alcune persone:

Non credereste ad alcune brutte cose che mi hanno detto su Star Wars. Ci sono state persone che mi hanno detto in faccia: “Insomma, il film non era un granché, non trovi?”. Che maleducati. Non sono cose belle da dire, caz*o.

Sulla possibilità di tornare a interpretare Rey in futuro:

Mi è sembrata una conclusione… non è una situazione che mi sembra possibile al momento, ma non so cosa succederà tra chissà quanti anni.

LEGGI ANCHE – Prevendite aperte: il nostro evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!