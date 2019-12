Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione degli AFI Awards 2019, i premi annuali assegnati dall’ American Film Institute , istituzione no-profit creata dalla National Endowment for the Arts e guidata da Tom Pollock e Richard Frank.

Come da tradizione, sono stati premiati i dieci migliori film dell’anno, pellicole decisamente variegate e tutte più o meno rappresentative della corsa ai premi. La cerimonia del 2019 si è tenuta con un certo anticipo rispetto a quella del 2018, celebrata il 5 gennaio 2019. Le giurie, composte da critici, accademici e professionisti del mondo del cinema, hanno selezionato le seguenti pellicole:

1917 , di Sam Mendes

, di Sam Mendes The Farewell – Una bugia buona , di Lulu Wang

, di Lulu Wang The Irishman , di Martin Scorsese

, di Martin Scorsese Jojo Rabbit , di Taika Waititi

, di Taika Waititi Joker , di Todd Pillips

, di Todd Pillips Cena con Delitto – Knives Out , di Rian Johnson

, di Rian Johnson Piccole Donne , di Greta Gerwig

, di Greta Gerwig Marriage Story , di Noah Baumbach

, di Noah Baumbach C’era una volta a Hollywood , di Quentin Tarantino

, di Quentin Tarantino Richard Jewell , di Clint Eastwood

, di Clint Eastwood PREMIO SPECIALE: Parasite

Si tratta di una lista molto variegata: spicca la presenza di Joker, assente dai premi del NYFCC, dai Gotham Awards e dai premi della NBR, ma ci sono anche film come Jojo Rabbit di Taika Waititi e Cena con Delitto – Knives Out di Rian Johnson oltre a “soliti noti” come The Irishman, Marriage Story e C’era una volta a Hollywood. Non compaiono invece film citati come papabili nella corsa agli Oscar come Ford v Ferrari, The Lighthouse, The Report, Un Amico Straordinario.