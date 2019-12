Dopo aver inaugurato il rilancio di Star Wars con Il Risveglio della Forza nel 2015, JJ Abrams è stato nuovamente ingaggiato dalla Lucasfilm per portare a termine la saga, dopo il ben noto divorzio fra la compagnia e Colin Trevorrow (che ha comunque ricevuto dei crediti e un compenso che devolverà in beneficenza ).

In un’intervista a ET Online, JJ Abrams ha spiegato se, per lui, sia stato più ostico dare il via a questo nuovo corso o chiudere una storia iniziata 42 anni fa.

Il filmmaker ha detto:

No, la parte più complicata non è stato l’inizio, ma il dare una conclusione al tutto perché parliamo di nove film, una responsabilità molto più grande. Dare il via a qualcosa non è necessariamente semplice, ma è di certo più facile perché poi le possibilità di quello che può accadere in seguito sono tutte intorno a te.

LEGGI ANCHE – Prevendite aperte: il nostro evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!