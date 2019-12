Della gestione didie del lavoro di convincimento fatto dal regista sulla dirigenza della Warner abbiamo parlato svariate volte, l’ultima delle quali una decina di giorni fa grazie a una chiacchierata fatta con Deadline.

In quella sede il regista aveva dichiarato:

Nel podcast di IGN Uk (via CB.com):

Avevo proposto tre film, con Joker come primo e diretto da me e poi questi altri due lungometraggi con altri due registi. Che non menzionerò perché non voglio che si trasformi in una notizia anche perché, per dire, non ho neanche mai parlato di questa cosa. Era una discussione fra me e la Warner Bros. E penso ancora che si tratti di una grande idea. Ma sarò onesto con te circa la loro obiezione – che in realtà non era neanche tale a dire il vero. Secondo loro, non c’è la necessita di creare un’etichetta apposita che potrebbe creare anche una serie di problemi. Semplicemente, quando vogliamo fare un film di questo tipo, lo facciamo, così come abbiamo fatto con Joker. Posizione che capisco, anche se pensavo che fosse anche fico che diventasse una cosa a sé.