Alcuni dei protagonisti e il regista di Star Wars: L’ascesa di Skywalker sono stati intervistati da ET a proposito della pellicola in arrivo tra pochi giorni e nel corso della conversazione hanno anche parlato di Carrie Fisher, che “riprenderà vita” sul grande schermo grazie al riutilizzo di scene d’archivio.

Le star hanno parlato nello specifico dei consigli dispensati dall’attrice scomparsa il 27 dicembre 2016 e John Boyega ha raccontato della volta in cui l’interprete di Leia gli consigliò di lasciar perdere la dieta:

Eravamo sul set di Gli ultimi Jedi, avevo una fame pazzesca e Carrie aveva accanto una lattina di Coca. La stavo guardando quando lei mi disse: “Perché fissi la mia lattina di Coca?”. Io risposi: “Non bevo o mangio zuccheri da 3-4 settimane e ne ho una voglia pazzesca“. Lei mi disse: “Entra nel mio camerino, autografa alcune statuine (perché voleva regalarle) e apri il frigo”. Kit-Kat, Snickers, Twix… io e Billie [Lourd] mangiammo di tutto, poi tornammo sul set facendo finta di nulla.

È poi toccato a J.J. Abrams, che ha spiegato:

Nessuno racconta aneddoti meglio di Carrie. La sua arguzia, la sua…aveva questa straordinaria abilità nel fare associazioni libere che sembravano indovinelli. Era una persona incredibile e geniale, ma ovviamente aveva anche un’anima tremendamente divertente. Averla attorno significava non tanto ricevere consigli quanto commenti improvvisi che ti facevano trasalire. Adorava coglierti alla sprovvista. Era un tesoro, tutti noi la amiamo e sentiamo tanto la sua mancanza.

Oscar Isaac ha aggiunto che le primissima cosa di cui ha parlato con Carrie è stata la relazione con il suo ex marito; l’attore ha spiegato che nel corso della chiacchiera lei si scusò perché non era in grado di “dire le cose in breve” e ha poi aggiunto:

Il modo in cui interagiva con noi e con il mondo era il miglior consiglio che potesse darci. Modi sul come porsi a testa alta, senza aver paura di dire la cosa sbagliata, senza uniformarsi troppo.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

