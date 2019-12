Un altro ingresso nel già ricco cast di: il regista Matt Reeves ha infatti annunciato su Twitter che Peter Sarsgaard parteciperà al film. Lo ha fatto a modo suo, limitandosi a “salutarlo” con una gif:

Negli ultimi mesi Reeves ha sempre annunciato o confermato i casting del film, segnalando sempre anche i ruoli che avrebbero interpretato i vari attori. Nel caso di Sarsgaard, invece, non è stato detto nulla: la segretezza dietro il suo casting desta quindi una certa curiosità (Reeves non si era espresso neanche su Pattinson né sulla Kravitz, i cui ruolo sono però noti). Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson, mentre su Colin Farrell, che dovrebbe interpretare Pinguino, si attende conferma.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!