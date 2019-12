Secondo quanto rivelato da to Deadline Stephen Graham, attore visto di recente in The Irishman, sarebbe entrato ufficialmente a far parte del cast di Venom 2, cinecomic che sarà diretto da Andy Serkis.

In una recente intervista, inoltre, il produttore del progetto Matt Tolmach, ha rivelato che grazie a Logan, Deadpool e recentemente anche grazie al successo di Joker, esistono “maggiori opportunità” riguardo a progetti con Rating R (ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati): “Voglio dire, devi rifletterci, ora che funziona”, ha dichiarato il produttore a CinemaBlend, “Penso che quello che ci indica Joker sia che puoi avere successo. [..] Deadpool in un certo senso ha lottato per farsi strada, poi è arrivato Logan, ma per molto tempo quello era considerato un terreno proibito. Quindi penso sia una grande cosa che i film con Rating R vengano accolti da un pubblico enorme. Significa solo che ci sono più opportunità per quel tipo di narrazione”.

Nel cast di Venom ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson mentre Naomie Harris è in trattative per interpretare Shriek.

Le riprese sono già partite, mentre l’uscita è fissata al 2 ottobre 2020. Il direttore della fotografia sarà Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).