Ovviamente lessi la sceneggiatura. Non fu come vedere il film, ma immaginai quello che Rian stava facendo. Quello che ho apprezzato maggiormente nel suo approccio è stato il suo sovvertire le aspettative ovunque si guardasse.

[…] Nessuno vuole che un personaggio muoia, eppure so che quando abbiamo deciso che Kylo Ren avrebbe ucciso Han Solo l’abbiamo fatto perché Harrison Ford ha sempre detto che il suo personaggio doveva avere uno scopo finale nella storia: la sua morte avrebbe iniziato a definire Kylo Ren. Quindi capisco perfettamente perché Rian ha scelto di far morire alcuni personaggi. Rimane il fatto che per me la sorpresa più grande è stata vedere Phasma morire in quel modo!