Star Wars: Andy Serkis conosce la backstory del Leader Supremo Snoke

Conosco il suo retroscena, ma non voglio rivelare nulla. I suoi tratti sono generati da ferite dovute alla battaglia e da un profondo senso di vendetta.

Non sappiamo effettivamente se inverrà raccontato un po’ di più sul passato del Leader Supremo, personaggio apparentemente centrale nella nuova trilogia di Star Wars ma che ha trovato la sua fine in. Non ci resta che attendere il 18 dicembre per avere delle risposte, ma intanto, che ha vestito i panni di Snoke in Il Risveglio della Forza e in Gli Ultimi Jedi, ha rivelato in una intervista a People Magazine di conoscere la backstory del personaggio: