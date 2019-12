Qualche giorno fa abbiamo scoperto seguito la storia del copione dirubato a un attore sul cast e finito su eBay, script immediatamente rimosso dalla rete e che apparteneva a John Boyega, come ha lui stesso ammesso a Good Morning America

Ora, intervistato da FOX 5 DC, l’attore ha confermato che JJ Abrams e la Lucasfilm non si sono arrabbiati troppo, ma principalmente perché… è riuscito a recuperarlo:

JJ era tranquillo. Mi diceva: “L’importante è che tu lo abbia recuperato, quella è la priorità.” E poi mi ha chiesto cosa fosse successo. Il punto è che mentre lavoravo a Star Wars mi spostavo in continuazione da un posto all’altro. Quindi penso che si siano resi conto tutti che ero molto stressato per gli spostamenti durante le riprese, e siano stati empatici con me per quanto successo. Non ho nemmeno ricevuto una “telefonata ufficiale” a riguardo!

È ben nota la segretezza con cui Abrams avvolge i propri film, e proprio per questo per le riprese del Risveglio della Forza gli attori avevano un accesso limitato alle sceneggiature. Come mai Boyega aveva avuto il permesso di portare a casa lo script?

Perché era l’unico modo per riuscire a imparare i dialoghi di un film lungo due ore. Non poter portare a casa la sceneggiatura con quelle battute era una follia. Quindi penso che la Lucasfilm si sia resa conto che “forse gli attori sarebbero ancora più bravi se avessero a disposizione la sceneggiatura!” [ride] Mi sembra ragionevole permettere agli attori di portare lo script a casa. Ma continuavo a cambiare appartamento, ed eravamo verso la fine delle riprese, quindi c’erano tutta una serie di complicazioni in corso.

Secondo John Boyega, se vi fossero altre copie del copione di Star Wars in circolazione, la Lucasfilm “l’avrebbe già scoperto”.

LEGGI ANCHE – Prevendite aperte: il nostro evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

