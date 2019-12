L’arco del personaggio di Finn in questa nuova trilogia ha seguito la sua fuga dal conformismo delle truppe del Primo Ordine verso la scoperta della propria identità. Ma ne Gli Ultimi Jedi è stata messa da parte quell’evoluzione del personaggio, cosa che non ha convinto lo stesso Boyega.

“Penso che Il Risveglio della Forza fosse l’inizio di qualcosa di decisamente solido e compatto. In tutta onestà, Gli Ultimi Jedi invece mi è sembrato più incerto. Non sono stato d’accordo con molte delle scelte che sono state fatte in quel film, ed è una cosa di cui ho parlato a lungo con Mark Hamill, ne abbiamo discusso insieme. Per noi del cast, poi, è stato un film difficile perché eravamo tutti separati.”

Boyega pensa che ci sia ancora tanto da dire su Finn, ma non con un progetto separato, perché Finn funziona meglio quando è accoppiato con Rey e Poe Dameron: “Nei film originali di Star Wars c’era una sensazione maggiore di unità, con il trio di protagonisti. Veniva raccontato sostanzialmente il viaggio dell’eroe Luke, ma Han e Leia avevano una dinamica molto forte, e non so quanto in fretta riusciremo a creare quella dinamica a lungo termine nell’ultimo film. Ma se verrà esplorata questa dinamica, allora sarà fichissimo. Ho l’impressione che anche se sono passati tre film, non li conosciamo ancora bene come conoscevamo Han, Luke e Leia. “