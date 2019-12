Ho Black Manta attualmente, ma se ne vogliono parlare posso andare al tavolo delle conversazioni e vedere cosa posso fare.

si trova attualmente sul piccolo schermo in Watchmen, serie della HBO, e prossimamente lo vedremo nuovamente nei panni di Black Manta nel sequel di Aquaman. Tuttavia Variety ha voluto chiedere all’attore se avesse considerato in futuro di interpretare altri supereroi, come ad esempio Superman. Ecco la sua risposta:

Il futuro del supereroe DC al cinema attualmente è abbastanza fumoso. Non è chiaro quando rivedremo il figlio di Krypton sul grande schermo. Di recente Henry Cavill (che ha detenuto il mantello di Superman in ben tre film) ha dichiarato sul personaggio (e sulla Snyder Cut di Justice League):

Non ho visto alcuna Snyder Cut, non so neanche se esista. Sono sicuro che ci sia del girato che, nel corso del tempo, è stato poi messo insieme. Non nascondo un certo interesse nel vedere cosa potrebbe scappare fuori, ma per me ormai è un capitolo che appartiene al mio passato. E preferirei parlare di quello che avverrà in futuro. Il futuro di Superman, come io mi possa esprimere nei panni di quel personaggio dei fumetti, che si lega così bene a quanto visto in Man of Steel. Un film che apprezzo davvero tanto che mi piacerebbe proseguire la sua storia.

Cosa ne pensate? Ci vedreste bene Yahya Abdul-Mateen II nei panni dell’Uomo d’Acciaio? Ditecelo nei commenti!

Henry Cavill, la star che indossa il mantello di Superman sul grande schermo, ha dichiarato senza mezzi termini giorni fa che il mantello del personaggio è ancora suo, mettendo a tacere le voci di corridoio secondo le quali aveva ormai chiuso con l’icona della DC. In un’altra intervista ha poi ammesso di non essere interessato alla SnyderCut di Justice league, ma di voler proseguire quel percorso cominciato con Man of Steel (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

