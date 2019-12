ha diffuso (e poi prontamente rimosso) su Instagram le prime foto dal set di, il sequel diretto da Andy Serkis.

In uno scatto vediamo il regista in azione, mentre nell’altro lo stemma del “St. Estes Orphans” che riporta anche la scritta “Home for Unwanted Children”. L’orfanotrofio per bambini rifiutati, il St. Estes, è in effetti presente nei fumetti ed è il luogo in cui è cresciuto Cletus Kasady, che poi diventa Carnage.

Ecco i due scatti recuperati attraverso twitter:

Venom 2 behind the scenes photos show Andy Serkis directing scenes at a creepy orphanage pic.twitter.com/ljHPLE7V8P — Thomas Polito (@thomas_polito) December 11, 2019

Nel cast di Venom ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson mentre Naomie Harris è in trattative per interpretare Shriek.

Le riprese sono già partite, mentre l’uscita è fissata al 2 ottobre 2020. Il direttore della fotografia sarà Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).