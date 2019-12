È durante un’intervista con il sito giapponese Sora News 24 che il regista JJ Abrams rivela che potrebbe esserci un cameo diin Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

L’amata giovane Padawan, vista in serie animate come Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, potrebbe infatti comparire nel film (probabilmente sotto forma di breve easter egg):

PK: Qual è il tuo personaggio preferito di Star Wars? Abrams: Han Solo. PK: Sei stato veloce! Abrams: Tutti amano Han, vero? La sua prima scena in Episodio 4 è la migliore… è nichilista, timido, unico, una vera canaglia… ma ha anche un forte senso della giustizia. Comunque… qual è il TUO personaggio preferito? PK: Il mio? Ahsoka Tano. Mi spiace per aver scelto qualcuno che compare solo nelle serie animate! Ma adoro la sua personalità determinata e positiva. Abrams: Hmmm, Ahsoka, huh? Beh, allora immagino tu debba guardare molto attentamente L’Ascesa di Skywalker… PK: Wh-whoa, cosa?! Abrams: Hahahah beh, goditi il film!

Il fatto che Abrams dica al giornalista di “guardare attentamente” lascia proprio immaginare che sarà un rapidissimo cammeo o un’easter egg. Non sarebbe la prima volta che si fa riferimento a elementi delle serie animate nei film: in Rogue one si intravede il droide Chopper, viene citato il Generale Syndulla e nella battaglia di Scarif compare la Ghost, astronave di Star Wars Rebels.

E proprio nel trailer finale di L’Ascesa di Skywalker fa la sua ricomparsa la Ghost: non sappiamo chi potrebbe pilotarla (forse il figlio di Hera, Jacen Syndulla, mostrato nel finale di Rebels).

Lo scopriremo tra pochi giorni!