In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter l’amministratore delegato della ViacomCBS Bob Bakish ha confermato che ben due film disono al momento in sviluppo.

Il merito del ritorno in carreggiata della serie cinematografica dovrebbe appartenere alla recente fusione di CBS e Viacom che ha fatto tornare tutti i diritti della saga sotto lo stesso tetto e questo potrebbe aver convinto la Paramount a tornare a lavorare non solo a un quarto film del reboot avviato dieci anni fa da J.J. Abrams, ma anche a un nuovo progetto di cui Bakish non ha svelato i dettagli.

Con tutta probabilità si tratta del film di Tarantino da diverso tempo in sviluppo, anche se al momento la priorità resta a Star Trek 4 che vedrà il ritorno di tutto il cast per la regia di Noah Hawley.

Hawley ha diretto serie di successo come Fargo e Legion e recentemente ha debuttato sul grande schermo dirigendo Lucy in the Sky, con Natalie Portman.

Star Trek 4 verrà prodotto dalla Paramount insieme alla Bad Robot di JJ Abrams e la 26 Keys di Noah Hawley. Nel cast Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldana (Uhura) e Karl Urban (Bones).

