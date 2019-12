Il pubblico “vedrà veramente” Kylo Ren in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker : lo afferma Adam Driver in un’intervista pubblicata da Collider e realizzata durante la promozione del film.

Sebbene ne Gli Ultimi Jedi Kylo abbia frantumato il suo elmetto, dopo la Battaglia di Crait il nuovo Leader Supremo del Primo Ordine lo ha rimesso insieme (come potete vedere nell’immagine di copertina), ma secondo l’attore nell’ultimo film non saranno pochi i momenti in cui avremo modo di andare “oltre la maschera”:

Forse c’è un momento… ma in realtà, ce n’è molti. Ci sono molte scene da cui potrei scegliere, e non lo sto dicendo per essere vago. Diciamo che in questo film c’è almeno un buon momento in cui avrete modo di vederlo veramente. Forse. Lo spero!

In passato abbiamo discusso di chi indossa una maschera, e c’è una grandissima iconografia nel mondo di Star Wars che noi abbiamo dato per assodata e che abbiamo dovuto reinventare. Come mai qualcuno si nasconde dietro una macchina? Oppure sceglie di presentare al mondo un’immaine sotto la quale si trova una persona completamente diversa? E forse… posso dire che in questo film ci sarà un momento davvero sorprendente. Sono troppo vago!