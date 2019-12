Richard E Grant e i suoi selfie colpiscono ancora, questa volta alla World Premiere di

L’attore, ben noto per l’abitudine di carpire degli autoscatti, spesso sfocati come accaduto agli Oscar, con altre celebrità , ha mantenuto viva la tradizione allo spettacolare evento tenutosi qualche ora fa in quel di Los Angeles dove era presente in quanto membro del team d’interpreti della pellicola diretta da JJ Abrams.

Potete vedere un collage di selfie di Richard E Grant alla prima di Star Wars 9 direttamente qua sotto:

LEGGI ANCHE – Partecipa con Badtaste.it al grande evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

LEGGI ANCHE – Star Wars: la scena di Gli ultimi Jedi che plasmerà il futuro della saga

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità ).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!